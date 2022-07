Lyon : le quai Claude Bernard fermé à la circulation automobile pour terminer la Voie Lyonnaise n°1

Les derniers préparatifs sont en cours, et vont nécessiter la fermeture du quai Claude Bernard dès ce mardi soir et jusqu’au lendemain matin. De 21h à 5h, la circulation automobile sera donc interdite entre la rue de l'Université et l'avenue Berthelot.

Selon Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon en charge des Mobilités actives, le chantier aussi permis "de désimperméabiliser et végétaliser" l’axe, grâce à un sol stabilisé.

Dès ce mercredi 6 juillet au matin, la piste cyclable sera donc opérationnelle, du moins en partie. En effet la Voie Lyonnaise n°1 devrait à terme être longue de 17 kilomètres, pour relier Vaulx-en-velin à Saint Fons, en traversant la ville de Lyon depuis la Cité Internationale puis Gerland.

Mais le président de la Métropole, Bruno Bernard, l’assure à chaque fois qu’il a l’occasion d’évoquer le sujet : "avec ces 250 kilomètres de réseaux cyclables, les Voies Lyonnaises permettront à toutes et à tous de se saisir son vélo pour aller aux 4 coins de nos villes de manière fluide. En 2030, parlons de notre Métropole comme l'on parle aujourd'hui d'Amsterdam et de Copenhague" écrivait encore récemment Bruno Bernard sur les réseaux sociaux.