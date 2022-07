Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (16 et 17 juillet)

Bamboche Vintage à la station Mue !

Rendez-vous au cœur du quartier de la Confluence à la station Mue (155 cours Charlemagne dans le 2e arrondissement) pour un Vintage Market samedi et dimanche de 11h à 19h avec une sélection d’exposants (fripes, vinyles, upcycling arty, lunettes, photographie, créations artisanales…) et la possibilité de faire de bonnes affaires. Entrée gratuite jusqu’à 16h. Les informations pratiques à retrouver ici



Festival Les Dimanches de l’Ile Barbe !

C’est le second dimanche de la 23e édition de l’évènement se déroulant dans l’écrin de verdure du 9e arrondissement. Les Dimanches de l’Ile Barbe proposent des spectacles gratuits. Cirque, théâtre, jazz et musiques du monde sont à découvrir à partir de 15h. Entrée gratuite. Plus d’informations à retrouver ici



Happy birthday Heat !

La halle à manger située dans le quartier de Confluence fête ses 3 ans. L’occasion de fêter ça comme il se doit ce samedi avec des ateliers pour les enfants sans oublier le retour de la célèbre boum bouée dès 20h. Il sera également possible de se régaler avec de la food à gogo ! Toutes les informations sont à retrouver ici



Jouer aux échecs au parc de la Tête d’Or !

Vous avez toujours rêvé de connaître les secrets des échecs ? L’association Lyon Echecs Passions 64 organise tout au long de l’été des animations gratuites pour faire découvrir le jeu de stratégie. Ce samedi de 14h à 16h, c’est au parc de la Tête d’Or qu’il sera possible de jouer aux échecs. D’autres dates sont également au programme des vacances d’été. Toutes les informations ici



Vide-dressing & Fanzines !

"Summer edition" de cet évènement organisé par Boomrang dans le 3e arrondissement de Lyon. Rendez-vous ce dimanche de 14h à 20h au 5 rue de l’épée (Métro Guillotière) pour un vide-dressing où il sera possible de faire de bonnes affaires. Les informations sont à retrouver ici



Trouver la fraîcheur dans les expositions !

Il va encore faire chaud ce week-end. Pourquoi ne pas en profiter pour découvrir des expositions pour se rafraîchir. A la Sucrière par exemple, l’exposition "Hyperréalisme. Ceci n’est pas un corps" est prolongée jusqu’au 24 juillet. Du côté du palais de la Bourse, l’exposition immersive "La Chapelle Sixtine de Michel-Ange" accueille le public pour la première fois en France.