Lyon : CoBe choisi par les écologistes pour mettre en oeuvre la dernière étape du quartier de la Confluence

Et les élus écologistes entendent bien laisser leur empreinte sur ce quartier initié par Gérard Collomb.

Ce mardi, la SPL Lyon Confluence a annoncé avoir confié à l'urbaniste CoBe la mise en oeuvre de l'ultime étape du projet urbain, en pointe du 2e arrondissement. Un véritable jackpot !

CoBe succède ainsi à Herzog et de Meuron (2010-2016) et l'Atelier Ruelle (2016-2022). Son rôle sera d'accompagner la SPL présidée par Grégory Doucet "dans la traduction des inflexions souhaitées par les élus de la Ville de Lyon, de la Métropole de Lyon et de leurs services, afin de consolider l'émergence et le développement d'un quartier solidaire, vivant, créatif et engagé dans la transition climatique".

Si CoBe a été choisi, c'est parce qu'il a coché toutes les cases du cahier des charges.

Sous son impulsion, les promoteurs des futurs bâtiments de la Confluence auront des prescriptions plus exigeantes, avec une conception qui intègrera végétalisation et préservation de la biodiversité. Et qui privilégiera l'utilisation de matériaux biosourcés et locaux.

Le nouvel urbaniste opérationnel doit aussi "s'inscrire dans une démarche d'innovation, d'amélioration continue dans les modes de faire et de réplicabilité" et "mobiliser des qualités d'écoute et de dialogue ainsi qu'une capacité à intégrer une démarche d'élaboration partagée du projet avec les différentes parties prenantes".

"Nous saisissons cette mission comme une opportunité d’aborder le Sud de la Confluence en croisant tous les aspects de son redéveloppement, afin d’accomplir les objectifs de la ville durable et décarbonée : mutabilité, décloisonnement, inclusivité, mixité et frugalité énergétique", a réagi Alexandre Jonvel, architecte urbaniste associé chez CoBe.

Le foncier restant se trouve essentiellement au sud de l'Hôtel de Région. La prochaine grande étape, c'est la réouverture du Marché-Gare à la rentrée. L'établissement labellisé scène de musique actuelle (SMAC), pourra désormais accueillir 400 personnes sur 1600 m2.