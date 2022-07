Car en feu : le maire de Bron accuse la Métropole de Lyon de l'avoir laissé gérer seul l'hébergement des rescapés

Ce mardi matin, le maire de Bron Jérémie Bréaud révèle que c'est sa commune qui a pris en charge l'hébergement des rescapés, tous de nationalité moldave. Ces saisonniers revenaient d'Espagne et rentraient au pays lorsque l'incendie s'est déclaré.

L'élu LR ne manque pas de tacler la Métropole de Lyon qui l'aurait laissé se débrouiller seul : "On frôle la catastrophe, heureusement aucun blessé grave n'est à déplorer. Il faut donc trouver une solution d'hébergement d'urgence pour la nuit, le temps que le transporteur roumain affrête un nouveau car, c'est beau l'Europe ! Nous appelons donc la Métropole qui nous dit que la voirie étant à Bron, ce n'est pas de leur ressort. Quand il s'agit de nous imposer piste cyclable et autre suppression de place de stationnement sur la voirie située à Bron, le discours n'est pas le même !"

"Passons, point de polémique", poursuit-il.

La mairie de Bron a ouvert un gymnase pour accueillir la soixantaine de personnes pour la nuit, aidée par la Croix-Rouge et ses bénévoles qui ont installé des lits et proposé un repas et des produits de première nécessité. La boulangerie Clerc a également fourni de quoi se sustenter.

"Nous savons maintenant où se trouve la Moldavie sur la carte et que la France, malgré tout ce que l'on entend, reste un formidable pays", conclut Jérémie Bréaud, qui précise que les Moldaves repartiront ce mardi.