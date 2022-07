Lyon : Aurélie Gries demande à l’Etat d’investir massivement à la Guillotière

Aurélie Gries réagit à la situation dans le quartier de la Guillotière dans un communiqué diffusé sur ses réseaux sociaux.

Sachant que "les difficultés d’hier sont sensiblement les mêmes qu’aujourd’hui [...] la Guillotière apparaît, comme hier, le lieu de toute une construction imaginaire et projections politique" affirme l’élue du 7e arrondissement après avoir fait un point historico-politique. Ayant établi cela, Aurélie Gries donne son avis sur plusieurs thématiques centrales du quartier.

"Il n’est pas acceptable que les personnes n’arrivent pas à se loger dignement"

L’adjointe à la maire du 7e arrondissement dénonce, d’une part, le mal logement et la gentrification à la Guillotière ainsi que les dispositifs métropolitains "clairement insuffisant" : "il n’est pas acceptable que les personnes n’arrivent pas à se loger dignement", critique-t-elle.

D’après elle, l’Etat devrait engager "un plan de financement massif des projets de rénovation écologique de l’habitat et des bâtiments publics dans l’ensemble du parc neuf et ancien" que les collectivités devraient, quant à elles, mettre en place.

Par ailleurs, "il me paraît essentiel d’obliger à ce que les nouveaux projets de construction incluent des logements sociaux à hauteur de 40%", poursuit Aurélie Gries.

"Prévention, dissuasion et sanction"

Hormis cette thématique du logement, l’ancienne candidate insoumise aux législatives aborde un autre point majeur du quartier de la Guillotière : l’effectif de policiers déployé. Selon ses propos, "il est plus que nécessaire de refonder la politique de sécurité publique avec le triptyque "prévention, dissuasion et sanction"."

Concrètement, cela se traduirait par la remise en place "d’une police de proximité sous l’autorité du maire pour organiser l’activité quotidienne et sous [celle] du préfet pour la gestion de la carrière, de la paye et des mutations" ainsi que par l’affection "des policiers à une aire géographique à taille humaine afin de recréer du lien avec les habitants." Enfin, pour lutter contre le contrôle au faciès, il s’agirait de créer "un récépissé d’identité" pour les forces de l’ordre.

Circulation, commerce et stigmatisation

Concernant la circulation et le commerce, le "recours à l’action publique déjà en place avec la mise en place d’un périmètre de sauvegarde permet de maintenir l’offre commerciale multiculturelle, de développer l’offre de proximité et l’installation d’activités complémentaires dans ce quartier et donc de lutter contre la gentrification", affirme Aurélie Gries. "Un suivi opérationnel important" resterait obligatoire.

Enfin, l’élue déplore la stigmatisation des personnes étrangères ou immigrées du quartier : "le relais dans la sphère politique de préjugés, propos et discours à caractère haineux sur la place et le rôle de "l’étranger" n’est pas acceptable." C’est pourquoi "cette lutte doit continuer à travers des actions portées par les pouvoirs publics et la société civile", conclut-elle.