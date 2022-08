Mobilité entre Lyon et Saint-Etienne : de nouveaux travaux débutent sur l’A7, la circulation modifiée jusqu’en décembre

C’est encore parti pour trois mois de travaux sur l’A7 à compter de ce lundi.

Des travaux de minéralisation du terre-plein central de l’autoroute A7 entre Feyzin et Saint-Fons vont être réalisés dès ce lundi et jusqu’au 9 décembre. Ils font suite aux travaux déjà réalisés de mars à juin dernier ayant permis le renforcement des piles de trois ouvrages et la réhabilitation du terre-plein central de la station TotalEnergies à l’échangeur de Solaize.

Ces nouveaux travaux, dont le coût s’élève à 6 millions d’euros, consistent à remplacer les glissières métalliques du terre-plein central de l’autoroute par des glissières de béton sur une distance de 2,5 kilomètres entre le viaduc de Pierre-Bénite et la station TotalEnergies mais également minéraliser l’espace entre les glissières du terre-plein central pour supprimer la végétation invasive au centre de la route, dont l’entretien entraîne régulièrement une gêne pour l’usager.

Les travaux seront réalisés intégralement de nuit (21h-4h) du lundi soir au vendredi matin, hors jours fériés. La vitesse sera abaissée à 70km/h au nord de l’échangeur n°7 (Solaize) dès lundi. L’installation d’un radar de chantier est envisagée pendant la durée des travaux.

Toutes les informations sur le chantier visant à améliorer la desserte entre Lyon et Saint-Etienne sont à retrouver ici.