Présidence des Républicains : le maire d'Ecully propose aux candidats d'adopter la semaine de 36h en France

Le maire d'Ecully s'était notamment désolé auprès de LyonMag que son parti n'avait pas "sorti une idée majeure depuis 15 ans".

Pour y remédier, il a pris sa plume et a écrit aux candidats à la présidence des Républicains. Dans son courrier, il leur demande de "refonder un véritable projet politique".

Pour cela, Sébastien Michel a eu une première idée : faire passer les Français aux 36h par semaine. Ce qui permettrait selon lui de "proposer de travailler davantage mais en imaginant de nouvelles organisations, plus modernes et plus conformes aux attentes de nos concitoyens". Une idée neuve qui aurait le mérite de dépoussiérer la droite.

Proche de Laurent Wauquiez, le premier magistrat écullois trouvera-t-il un écho auprès des Eric Ciotti, Bruno Retailleau et Aurélien Pradié ? Ces derniers ont jusqu'à début décembre pour proposer un cap clair aux militants des Républicains.