Le LOU veut se relancer contre le Racing ce samedi

L’année dernière, le LOU a perdu à l’extérieur contre les Franciliens (24-20), mais a gagné à domicile (37-35). Le match risque d’être équilibré puisque les Ciel et Blanc ont également une victoire et une défaite à leur compteur. Malgré tout, sur les cinq derniers déplacements en Ile de France, les Lyonnais se sont imposés trois fois.

Mais l’entraîneur de l’équipe Xavier Garbajosa demande "une prise de conscience collective". Selon lui, ses joueurs sont trop focalisés sur le ballon et il rappelle que "le jeu sans ballon est primordial". Il veut aussi débuter le match sur les chapeaux de roue et "imposer le jeu de l’équipe dès les 20 premières minutes".

Ce manque d’engagement qui a manqué aux Rouge et Noir a été analysé par l’équipe et l’ailier Xavier Mignot partage cet avis. L’équipe a trop subi pendant le match contre le Stade Rochelais et il est conscient que "se faire pénaliser plus de dix fois dans un match peut être préjudiciable". Les joueurs vont donc devoir être plus offensifs pour être plus sereins défensivement.



Le LOU va aussi devoir faire sans le néo-zélandais Toby Arnold qui s’est blessé à la cheville. Même si Xavier Garbajosa n’est pas inquiet, il espère tout de même que "ce ne sera pas préjudiciable pour les résultats". A voir comment réagit l'équipe sans lui ce week-end.

A.C.