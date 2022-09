Villeurbanne : le grand projet des Gratte-Ciel 2026 dévoilé

Dès l'année prochaine, le quartier va entamer sa mue pour gagner 8 hectares supplémentaires et 1500 nouveaux habitants d'ici quatre ans.

Le centre-ville villeurbannais, conçu en 1930, va gagner en attractivité. Avec 855 nouveaux logements, dont 60% aidés, c'est un véritable défi architectural et historique qui se pose à l'agence ANMA et au groupe SERL. Car il faut allier les exigences contemporaines au respect de l'architecture des années 30.

"Ce quartier sera à l’image de la Métropole que nous voulons : accessible à toutes et tous. Cette nouvelle phase du centre-ville de Villeurbanne s’inscrira dans la suite de l’ambition sociale initiée par Lazare Goujon avec la création des Gratte-Ciel, il y a près d’un siècle", a réagi le vice-président de la Métropole de Lyon chargé de l'Habitat, Renaud Payre.

Les îlots A, B, C et D seront livrés mi-2026, sauf le dernier en 2027. Avec 16 à 18 tours allant parfois jusqu'à 60 mètres de hauteur.

Outre les logements, des commerces et du tertiaire sont prévus : 15 800m2 d'enseignes et de services, 4900m2 de bureaux. La Métropole et la mairie de Villeurbanne ont imaginé "un vrai parcours marchand, confortable, animé et attractif".

La végétalisation n'a pas été oubliée. Ce sont 2,7 hectares d'espaces publics avec la plantation de 300 arbres qui verront le jour aux Gratte-Ciel.

Crèches, nouveau cinéma, tiers-lieu étudiant... la ZAC va progressivement accompagner le quotidien de ses futurs occupants.

Ce sont 104 millions d'euros qui sont investis dans ce projet villeurbannais titanesque voué à doubler la superficie de l'actuel centre-ville.