Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (24 et 25 septembre)

Les 28es Pyramides de chaussures !

Rendez-vous sur la place Bellecour ce samedi où le public pourra venir lancer sa paire de chaussure entre 10 heures et 18 heures. Les 28es Pyramides de chaussures ont une nouvelle fois pour objectif de dénoncer l’utilisation des armes explosives en zones peuplées. Les bénévoles de Handicap International ont prévu de nombreuses animations de sensibilisation. Plus d’informations sur l’évènement ici

Les Mains d’Argile !

Le marché de la céramique moderne et créative débute ce vendredi. Au programme : trois jours où une trentaine d’artisans venus de toute la France viendront présenter le travail de la terre et les différents savoir-faire techniques et créatifs du métier. Le rendez-vous est donné à In-Sted (6 rue de la Part-Dieu) dans le 3e arrondissement de Lyon. Horaires : vendredi de 15h à 21h puis samedi et dimanche de 10h à 19h. Entrée libre et gratuite. Toutes les informations ici



Le Lyon Vélo Festival !

C’est nouveau et ça se passe du côté du Palais des Sports de Gerland dans le 7e arrondissement. La première édition du Lyon Vélo Festival aura lieu ce samedi et ce dimanche avec des animations, des initiations, des épreuves, des randonnées… Le vélo sera à l’honneur avec plusieurs temps forts à l’exemple de la Lyon Free Bike et de Rouler Pour Elles. Plus d’informations ici



Vide-penderie Les Débraillé.e.s !

Le rendez-vous mensuel des Débraillé.e.s est de retour. Découvrez de nouveau un vide-penderie avec des pièces éthiques ou de seconde main à prix tout doux. L’occasion de renouveler sa garde-robe et de découvrir le concept. Le rendez-vous est donné ce samedi de 11h à 19h et ce dimanche de 11h à 18h à la boutique des Débraillé.e.s au 5 rue Saint-Polycarpe dans le 1er arrondissement. Entrée libre et gratuite. Toutes les informations sur l’évènement ici



Une Gratiféria à Valmy !

C’est quoi une Grafitéria ? Un marché gratuit et convivial ayant pour objectif de donner une seconde vie aux objets dont vous ne vous servez plus. Vaisselle, bijoux, livres… Cette Grafitéria se déroule ce samedi de 10h à 17h au niveau de la rue du Marché dans le 9e arrondissement. Plus d’informations ici



Le Lyon Braderie Festival !

L’association "My Presqu’île" est à l’origine de la première édition de cet événement. Le principe : plusieurs centaines de commerçants de la presqu’île réunis pour une braderie sur plus de 5 km entre la place Carnot et la place Sathonay. Chaussures, lunettes, prêt à porter, bijoux, sport… Il y en aura pour tous les goûts samedi comme dimanche. Parmi les autres animations prévues dans le cadre de ce "Lyon Braderie Festival" : un pôle food avec des recettes exclusives de chefs lyonnais, des ateliers DIY (Do It Yourself), sans oublier un marché aux fleurs et des activités pour les enfants. Toutes les informations ici



Le Bull Machin de Villeurbanne !

Des animations, de la musique et… une couse de chiens. Voilà le programme annoncé par la municipalité de Villeurbanne ce week-end. Derrière ce projet, un artiste : Jean-Luc Courcoult, aussi auteur et metteur en scène pour la compagnie Royal de Luxe. Ce dernier avait carte blanche, dans le cadre du label Capitale française de la culture, attribué à Villeurbanne cette année. C’est un évènement gratuit, accessible en famille qui se déroule ce vendredi, ce samedi et ce dimanche. 300 000 personnes sont attendues ! Tous les détails ici



Vide-grenier des dragons de Saint Georges !

Rendez-vous ce dimanche de 9h à 18h dans le quartier Saint Georges (places Benoît-Crépu, Berthras et Valensio) pour le vide-grenier de l’association "Les dragons de Saint-Georges". De bonnes affaires sont au rendez-vous ! Plus d’informations ici



Samedi Plaisir !

C’est la sixième édition de l’évènement. L'association des commerçants de Monplaisir organise une nouvelle édition de "Samedi Plaisir". Commerçants, artisans, créateurs, producteurs et restaurateurs locaux seront au rendez-vous ! Les visiteurs pourront de leur côté chiner et profiter des animations créatives, musicales et dansantes sans oublier de quoi se restaurer. Rendez-vous ce samedi de 9h à 19h.

Toutes les informations ici



Le Lyon Gospel Festival !

Vibrez aux Chœurs de Lyon ! Tel est le mot d’ordre du Lyon Gospel Festival qui revient pour trois jours à compter de ce vendredi. Cette seconde édition sera marquée par la présence du groupe sud-africain Soweto Choir à la salle Molière. Une Masterclass est également au programme. Plus d’informations ici