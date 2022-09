LOU-Stade Français : battu à deux reprises, frappé par les blessures, Lyon doit se reprendre en main

Les Rouge et Noir affronteront le Stade Français au Matmut Stadium de Gerland, dans le cadre de la 4e journée de Top 14.

Et Xavier Garbajosa va devoir composer sans de nombreux joueurs. C'est même une hécatombe qui frappe le LOU. Léo Berdeu et Romain Taofifenua s'étaient blessés le weekend dernier contre le Racing 92. Et cette semaine, à l'entraînement, ce sont Dylan Cretin, Jordan Taufua, Loann Goujon et Vivien Devisme qui ont été obligés de filer à l'infirmerie. Tous seront forfaits. Bonne nouvelle toutefois avec les retours dans le groupe de Kilian Géraci et Josua Tuisova.

Mais les joueurs présents gardent tout de même confiance en ce début de saison.

Coup d'envoi samedi de Stade Français-LOU Rugby à 17h.