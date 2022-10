Le LOU se prépare pour le choc contre Clermont

Si Lyon a retrouvé le goût de la victoire la semaine dernière face au Stade Français (33-27), ce déplacement à Clermont ne va pas s’annoncer évident. Le LOU n’a jamais battu son rival sur sa pelouse et le club reste invaincu à domicile depuis le 11 septembre 2021.

Les Rouge et Noir, 5e au classement, espèrent donc renverser les Jaunards, 4e, qui ont réalisé un début de saison identique au LOU avec deux victoires et deux défaites.

"Une bonne dynamique"

Pour se faire, les joueurs lyonnais devront faire preuve de discipline "pour ne pas reproduire les mêmes fautes bêtes" déclare Paulo Tafili en conférence de presse. Le pilier espère évidemment faire un bon résultat face à Clermont même s’il sait que cela demandera des changements : "C’est une question d’envie mais si on ne veut pas qu’ils marquent, ils ne marqueront pas."

Les Rouge et Noir ont tout de même noté de l’amélioration à l’entraînement. Un arbitre du club était d’ailleurs présent pour veiller aux fautes. "On a vu que deux fautes alors qu’on en faisait une dizaine la semaine dernière" déclare Coennie Basson, entraîneur de la défense. Il se dit confiant et tient à rappeler le positif : "On est dans une dynamique positive et nous sommes dans de bonnes conditions pour aller à Clermont."



A.C.