Clermont-LOU : Lyon s’est pris un volcan en pleine figure (43-20)

Trop souvent brouillons et peu appliqués, les joueurs de Xavier Garbajosa avaient relevé la tête la semaine dernière au Matmut Stadium de Gerland en battant le Stade Français.

Ce samedi après-midi, le déplacement à Clermont sentait la poudre. Le derby tourne souvent en faveur des Auvergnats. Et cette nouvelle confrontation n’a pas dérogé à la règle.

L’ASM a mis 15 minutes à inscrire son premier essai. Une fois la machine en route, rien ne pouvait l’arrêter. C’est un total de six essais que Clermont a réalisé, contre trois côté lyonnais. Couilloud, Botha et Tuisova n’ont pu que sauver l’honneur, tandis que Léo Berdeu se montrait particulièrement maladroit au jeu des transformations.

Score final sans appel : 43-20. Ce qui permet à l'ASM de remporter le bonus offensif.

Cette défaite fait mal. Léo Berdeu a été lucide au moment de répondre au micro de Canal+ : "C'est triste à dire mais on a été catastrophiques aujourd'hui. C'est un derby, on en prend 40. Ce n'est pas possible, on prend trop d'essais. On doit vite relever la tête. A l'extérieur, on passe pour des peintres".

Le week-end prochain, il faudra se coltiner Bordeaux à Gerland. Aux Rouge et Noir de prouver qu'ils ne sont pas là pour repeindre le stade.