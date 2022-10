La CAPEB Rhône et Grand Lyon alerte sur la santé des chefs d’entreprise

De plus en plus de chefs d’entreprise du bâtiment frôlent le burn-out selon la CAPEB. Pour éviter que la situation ne s’envenime encore plus, l’organisation veut notamment rembourser une partie de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour les carburants des véhicules professionnels.

La confédération "exige" également des fournisseurs qu’ils préviennent trois mois à l’avance des augmentations de prix et veut appliquer une TVA à taux réduit de 5,5% sur l’ensemble des travaux de rénovation. Ce taux peut parfois monter à 10% sur certains chantiers.

Les chefs de ces petites entreprises sont de plus en plus "en souffrance" et "demandent des informations en vue d’arrêter leur activité". Depuis septembre 2022, ces appels ont été multipliés par deux. C’est dans ce cadre que la CAPEB Rhône et Grand Lyon cherche à rassurer ses adhérents. Car la peur s’installe chez certains dirigeants avec de nombreux matériaux manquant à l’appel : bois, acier, aluminium, colle…

Les délais d’approvisionnement ne cessent d’être repoussés et les chantiers génèrent ainsi des indemnités de retard.

La main-d’œuvre se fait également moins nombreuse. En cause, le ralentissement de la formation, le blocage de la main-d’œuvre étrangère et les mouvements liés aux "chantages à la rémunération".

Les prix deviennent "démesurés et incontrôlables" imposant ainsi aux professionnels "d’absorber ces hausses et d’impacter leurs marges". Enfin, la CAPEB tire la sonnette d’alarme : "Le besoin de trésorerie pour les artisans s’élève à 20 000 euros pour le deuxième trimestre consécutif." Hors confinement, ce n’est pas arrivé depuis sept ans.