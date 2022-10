Lyon : retour à la normale sur le métro B après une nouvelle panne de plus de 15 heures

Pour rappel, l’ensemble de la ligne avait été arrêtée ce dimanche dès 9h du matin et jusqu’à la fin du service, soit plus d’une quinzaine d’heures durant lesquelles Keolis a été incapable de remettre en service les rames.

Dans un communiqué, le groupe qui exploite le réseau de transports en commun a expliqué que la panne venait "des équipements de communication, sonorisation et interphonies, indispensables au bon fonctionnement d’une ligne automatique. Les équipes informatiques et maintenance, accompagnées des industriels qui ont développé les nouveaux systèmes de la ligne B, ont démonté et testé tous les équipements".

Après ces pannes à répétition, une réduction de 25% des prix des abonnements d'octobre, soit environ 2 millions d'euros, avait été décidée. Reste à savoir si ce nouveau plantage fera encore baisser la note des usagers, notamment si d’autres pannes sont encore signalées ces prochaines semaines, voire ces prochains jours.