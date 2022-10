Dîner des sommets : une facture plus salée que prévue pour Laurent Wauquiez ?

Selon nos confrères, "le dernier dîner des sommets de Laurent Wauquiez n’a pas coûté 100 000 euros. La note de ce banquet secret est en réalité plus élevée encore".

Une fois le premier sang versé, les langues se délient. Et Mediapart en a remis une couche. Forcément, Laurent Wauquiez n’a pas laissé un bon souvenir à Paris. Et ses ambitions présidentielles enfin dévoilées, il est considéré par certains comme un candidat à abattre. Et peut-être même à droite.

Nos confrères ont donc obtenu de nouvelles informations, notamment sur ces 50 000 euros rajoutés à la note des Dîners des Sommets pour des prestations de conseils sur l’organisation des repas.

Par ailleurs, lors du premier Dîner, le président LR d'Auvergne-Rhône-Alpes avait insisté pour que la joueuse de tennis ukrainienne Dayana Yastremska, finaliste malheureuse quelques jours plus tôt de la finale de l’Open 6e Sens Métropole de Lyon, soit présente. La Région avait donc réglé ses billets d’avion Miami-Lyon et Lyon-Bogota (près de 12 000 euros) et ses frais d’hôtel (507,40 euros).

De quoi alimenter encore plus la polémique qui agite l'hémicycle. Le dernier conseil régional avait été particulièrement houleux malgré sa tenue en visio-conférence. Tandis que le groupe d'opposition écologiste a signalé les faits au procureur et à la Chambre régionale des comptes.