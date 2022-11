Le LOU Rugby veut finir en beauté face à Castres avant la trêve

Après trois victoires d’affilée, le LOU a fini par craquer la semaine dernière face à Perpignan (28-21). Pour se relancer avant la pause, les Lyonnais, 9e du Top 14, affrontent Castres, 5e, ce samedi à 17h au Matmut Stadium de Gerland.

Mais avec cette trêve, le LOU Rugby perd de nombreux joueurs dont les français Killian Geraci, Baptiste Couilloud, Léo Berdeu et Romain Taofifenua, le Samoan Jordan Taufua, les Géorgiens Davit Niniashvili et Beka Saginadze, l’Argentin Francisco Gomez Kodela et le Fidjien Témo Mayanavanua. Le club compte aussi trois blessés : Toby Arnold, Loann Goujon et Joel Kpoku.

Pour l’instant, les Rouge et Noir sont à la fois la deuxième meilleure attaque du championnat avec 245 points marqués mais aussi la deuxième pire défense avec 254 points encaissés. D’ailleurs, Lyon est l’équipe qui a marqué le plus d’essais avec 29 réalisations. Castres n’en a que 14 à son actif.

"Partir la tête un peu plus légère"

Si le LOU l’emporte, il sera automatiquement dans le top 6. Le demi de mêlée Jonathan Pelissié veut ainsi "partir la tête un peu plus légère". Tout ce qui lui importe est la victoire : "Ça m’ira même si on gagne que d’un point." L’absence de nombreux joueurs de l’équipe pourrait s’avérer être une bonne chose selon lui : "Ceux qui seront là auront à cœur de bien faire, peut-être même plus que d’habitude."

L’entraîneur de l’équipe Xavier Garbajosa espère notamment pouvoir "gommer les imperfections" qui font défaut à l’équipe. Mais il a surtout gardé la défaite contre Perpignan en travers de la gorge. Davit Niniashvili était sorti du terrain après un plaquage dangereux tandis que le joueur adverse a écopé d’un carton jaune. "L’injustice de ce match nous a perturbé" déclare-t-il sèchement. Il ne "sait pas ce que le résultat aurait pu être à la fin du match" si le carton rouge avait été sorti au lieu du jaune. Malgré tout, il essaye de "rester positif" et considère qu’il "faut s’adapter" face à l’adversaire.

A.C.