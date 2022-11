Frédéric Bougeant, nouvel entraîneur de Villeurbanne Handball

Après la mise à pied de Semir Zuzo, le club a annoncé ce mardi dans un communiqué de presse sa prise de fonction en tant que nouvel entraîneur. Sa principale mission va être le maintien de l’équipe en Proligue pour la saison en cours. Actuellement 14e du championnat, Villeurbanne est la 2e pire attaque.

Bien qu’il n’ait jamais été joueur, Frédéric Bougeant a pu entraîner plusieurs équipes auparavant et remporter quelques trophées. Il a notamment gagné la Coupe de France avec Le Havre AC en 2006 et 2007 ainsi qu’en 2014 avec la section féminine du CJF Fleury Loiret. Avec cette même équipe, il a remporté la Coupe de la Ligue en 2015 et 2016 ainsi que le championnat de France en 2015.

Enfin, en Russie il a remporté le championnat et la coupe de Russie en 2017 et 2018 avec la section féminine de Rostov-Don.

Dans les compétitions européennes, Frédéric Bougeant a également rapporté quelques trophées. Le nouvel entraîneur de Villeurbanne a gagné la Coupe Challenge (C4) avec Le Havre AC en 2012 ainsi que la Ligue Européenne (C3) avec le Rostov-Don en 2017.