Lyon : la police municipale contrôle une journaliste de CNEWS à la Guillotière alors qu'elle interviewait des vendeurs à la sauvette

Ou plutôt, il a envoyé une journaliste place Gabriel-Péri pour évoquer la situation du quartier, qui s'est améliorée depuis le passage de l'animateur avec Jordan Bardella en novembre 2021.

Si la séquence était ratée pendant de longues minutes à filmer la place déserte à cause de la pluie, un groupe de vendeurs à la sauvette se revendiquant sans-papier est venu alpaguer Célia Baroth.

Après plusieurs minutes à interviewer les individus, la journaliste a été ensuite contrôlée par la police municipale lyonnaise, qui a exigé de voir sa carte de presse.

"On est chez les dingues ! On a à côté des vendeurs à la sauvette qui vendent des cigarettes, on a à côté des gens qui sont dans des situations illégales. Et celle que l'on contrôle, c'est notre journaliste et on vérifie sa carte de presse", s'est alors exclamé Jean-Marc Morandini en plateau.

La séquence, lunaire, a fait le buzz sur les réseaux sociaux.