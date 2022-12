Préemptions à Vénissieux : au tour du Bebs Asian Food de remporter son bras de fer avec la mairie

Comme d'autres communes, et notamment Décines, la mairie a le droit de préempter un local si jamais l'identité de l'acquéreur ne correspond pas à ses attentes. Généralement, c'est pour éviter une implantation massive de snacks ou la présence de commerces peu en adéquation avec ses voisins. Mais cela doit être motivé : la collectivité doit présenter un projet personnel détaillé pour le futur du local ou bien avoir des arguments solides pour expliquer pourquoi le candidat à la reprise du local n'est pas le bon pour ce quartier.

Or, pour le Bebs Asian Food, il n'y avait aucun des deux argumentaires. C'est donc tout naturellement que la justice administrative lyonnaise a suspendu l'arrêté qui prévoyait la préemption des murs dans lequel Bernard Au Appavou tient un restaurant vietnamien reconnu et apprécié depuis des années. Ce dernier avait été contacté directement l'été dernier par le propriétaire souhaitant vendre. Et n'a jamais compris pourquoi la municipalité avait mis son nez dans le dossier pour chercher à l'empêcher de passer de locataire à propriétaire.

Un coup dur pour la mairie de Vénissieux. Ou plutôt la Métropole de Lyon. Car malgré son statut de 3e ville du Rhône, Vénissieux n'a pas les moyens de s'offrir un patrimoine immobilier et commercial, même sur son propre territoire. C'est donc la Métropole de Lyon qui est appelée à l'aide par sa vice-présidente Michèle Picard... maire PCF de Vénissieux. Ainsi, c'est un arrêté pris par Bruno Bernard qui a été retoqué le 23 novembre dernier.

Et c'est même un deux de chute. Car le conseiller municipal d'opposition Farid Ben Moussa avait ouvert la voie en juin dernier. Souhaitant installer un professionnel de santé dans un local de l'avenue Jean-Jaurès, le meilleur ennemi de Michèle Picard avait vu la mairie via la Métropole fondre sans prévenir sur le bien immobilier. Une préemption là-aussi suspendue par le tribunal administratif, car dépourvue d'arguments.

La mairie va-t-elle s'entêter à réclamer tous les locaux du centre-ville ? Quel intérêt a la Métropole de Lyon de partir systématiquement à l'abbatoir pour autrui et d'être retoquée au tribunal ?