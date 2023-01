Zone à faibles émissions de Lyon : les premières amendes peuvent être distribuées

La période de tolérance et de pédagogie a duré quatre mois, la collectivité estime que c’était suffisant pour que les particuliers propriétaires de véhicules Crit’Air 5 soient au courant qu’ils ne sont plus les bienvenus sur le périmètre de la Zone à Faibles Emissions (Lyon - sauf le port Edouard-Herriot et Saint-Rambert-, Caluire-et-Cuire, Villeurbanne, Bron et Vénissieux).

Stationnement et circulation sont proscrits pour cette tranche qui représenterait 20 000 véhicules, sous peine depuis ce 1er janvier d’écoper d’une amende forfaitaire de 68 euros. Les chauffeurs de poids-lourds eux risquent une contravention de 135 euros. Policiers nationaux et municipaux ont comme consigne de demander désormais à vérifier la vignette.

Attention, l’amende de 68 euros peut aussi concerner les automobilistes disposant de véhicules peu ou moins polluants que les Crit’Air 5. En effet, si vous n’avez pas fait de demande pour recevoir votre vignette, vous êtes également dans l’illégalité.

Si 2023 démarre dans la répression, elle se poursuivra à la rentrée de septembre avec une nouvelle restriction suivie d’une période pédagogique de quatre mois : les véhicules Crit’Air 4 seront à leur tour bannis de la ZFE lyonnaise.

Septembre 2023, c’est aussi la période choisie par la Métropole de Lyon pour donner à la ZFE un périmètre élargi. Le nombre de communes concernées reste encore à définir, car plusieurs conseils municipaux comme ceux de Décines ou Saint-Priest ont voté contre le fait de rejoindre la ZFE étendue qui exclura alors les Crit’Air 5, avec contrôles effectifs au 1er janvier 2024.