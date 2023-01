Droit de réponse de Sandrine Runel

L'appartement est mis à la location depuis plusieurs années (2010), les occupants s’y sont plu et y sont tous restés plusieurs années. J'ai fait le choix de ne pas passer par agence pour le louer en direct à des jeunes étudiants, des jeunes actifs qui ne remplissent pas les conditions de location en vigueur.

J'ai vécu moi-même dedans pendant plusieurs années.

Il a des poutres apparentes, un parquet chevron, il fait 38m2 et se trouve dans une petite copropriété au coeur de la Guillotière. Des travaux conséquents ont été réalisés en 2021 et en avril 2022, comme la réfection de la salle de bain, le changement des radiateurs et autres interventions dans la cuisine ou les toilettes. Ces travaux ont été réalisés après l’arrivée de la locataire et la signature du bail avec cette locataire et donc après l’état des lieux, dans un souci d’entretien permanent de l’appartement, auquel je suis très attachée.

Informée par la locataire par texto de la présence de souris, j’ai immédiatement sollicité le syndic de la copropriété. Ne recevant pas de réponse, après plusieurs mois et de multiples de relances, j’ai moi-même diligenté une intervention. Après avoir sollicité 3 artisans, j'ai enfin réussi à trouver une entreprise spécialisée. J’espère que cette intervention viendra résoudre ce problème.

Concernant ce même problème, la locataire m’a demandé de changer la porte pour empêcher les souris de passer des parties communes et entrer dans l’appartement. J’ai contacté une société qui a accepté de venir, rendez-vous pris mais qui a trouvé porte close chez ma locataire ce 7 décembre. L’intervention prévue la semaine suivante a du être annulée car la locataire était en congés et absente de Lyon, le changement aura donc lieu le 4 janvier 2023.

De la même manière, l’artisan qui a réalisé un devis le 3 septembre, n’a jugé ni urgent ni prioritaire la réalisation de la peinture sur les murs, et après une intervention prévue mi novembre qui n’a pu se faire pour cause de COVID d’un des salariés, reprogrammée le week-end du 3 et 4 décembre, elle aura lieu aussi en janvier 2023.

Toute élue que je suis, je n'ai pas de passe-droit pour faire venir plus vite les artisans. J'ai été aussi impatiente que ma locataire face aux délais que l'on nous a donnés. Je lui ai même proposé de faire intervenir des entreprises si elle y arrivait plus vite que moi, à ma charge bien entendu.

Enfin, je m’inscris en faux sur le terme employé de "taudis", calomnieux et totalement inexact. J’invite LyonMag à faire une enquête digne de ce nom sur le mal-logement afin de constater la réalité que peut recouvrir ce mot.