Droit de réponse anonyme dans le journal municipal de Vénissieux : un recours contre la maire

L'élu d'opposition a récemment déposé un recours contre la maire de Vénissieux et le directeur de publication du bulletin municipal.

Il leur reproche la parution d'un droit de réponse anonyme à sa tribune dans le bulletin. Farid Ben Moussa écrivait que Michèle Picard "fricote avec l'extrême-droite", rappelant notamment qu'Andrea Kotarac, aujourd'hui l'un des bras droits de Marine Le Pen au Rassemblement National, avait travaillé à la mairie de Vénissieux lorsqu'il était encore insoumis.

L'élu estime que le droit de réponse non signé n'a pas sa place dans la page d'expression libre des groupes du conseil municipal. Et que cela a "confisqué l'espace réservé aux élus de l'opposition".

Par ailleurs, les droits de réponse ne peuvent intervenir que dans les publications suivantes, pas directement sous la tribune visée.

Farid Ben Moussa demande ainsi au tribunal administratif de forcer Michèle Picard et Jean-Dominique Poncet de ne plus publier de commentaires sous les tribunes de l'opposition. Et, a minima, de les signer.