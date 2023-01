Salaire trop bas de son ex-attachée parlementaire : Philippe Cochet à nouveau devant la justice

Dans le Rhône, ce fut le cas de Philippe Cochet, maire de Caluire-et-Cuire et député du Rhône entre 2002 et 2017.

Attaqué en justice par une ancienne assistante parlementaire, l'élu LR avait perdu son procès aux Prud'hommes à l'automne 2019.

Philippe Cochet entame ce mardi la manche retour, avec la procédure en appel.

En première instance, il avait été condamné à verser sous 10 jours 90 000 euros à son ex-collaboratrice qui s'estimait moins bien payée que Laëtitia Cochet, femme du députée également embauchée comme assistante et dont le travail était pourtant moins pointu et important. Ainsi que 3000 euros au titre de l’atteinte au principe d’égalité de traitement.

Cette somme représentait la différence entre son salaire et celui de Mme Cochet durant les trois années où elle a travaillé pour le député du Rhône à l'Assemblée nationale et en circonscription.

Laëtitia Cochet touchait, pour un trois quarts de temps, 5593 euros brut mensuels.

La nouvelle procédure permettra-t-elle à Philippe Cochet de mieux expliciter le travail fourni par sa femme au CV peu fourni et ainsi justifier la différence de 62% entre sa rémunération et celle de son autre assistante, ex-avocate trilingue ? "Elle commence très tôt et finit très tard. Elle a un rôle très polyvalent. Il n'y a pas de fiche de poste arrêtée", avait martelé l'intéressé.