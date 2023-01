Dernière chance pour le LOU de se qualifier en Champions Cup

Les travées de Gerland devront donner de la voix pour pousser les Rouge et Noir à créer l’exploit. Aussi fou que cela puisse paraître, même avec 3 défaites, les Lyonnais peuvent encore se qualifier, si bien sûr victoire il y a contre les Sud-Africains. Le nouveau format de la coupe d’Europe fait que sur une poule de 12, les huit premiers sont qualifiés pour les phases finales. Le LOU, actuellement dixième, peut encore espérer se qualifier.

Mais pour cela, il faudra battre les Bulls de Pretoria. La franchise sud-africaine évolue en Champions Cup depuis leur récent ralliement à l’United Rugby Championship, championnat qui regroupe des équipes d’Irlande, d’Ecosse, du Pays de Galles ou encore d’Italie. Le LOU s’était incliné chez les Bulls en décembre dernier pour l’ouverture du tournoi, sur le score de 42-36.

Les hommes de Xavier Garbajosa disposent de tous les ingrédients pour faire de ce quatrième match de poule un tournant, de quoi prolonger le plaisir des soirs d’Europe. Le coach déclare en conférence de presse : "La Champions Cup reste un objectif pour moi et mes joueurs. On ne doit pas se contenter d’être reversé en Challenge". Déjà tenants du titre du Challenge, la petite sœur de la Champions, le LOU veut continuer à grandir.

Cela passera par un exploit vendredi soir face à des Bulls troisièmes de leur championnat et assurés de jouer les phases finales de coupe d’Europe. Les Demba Bamba, Thibault Regard, Ethan Dumortier et consorts auront fort à faire, mais c’est souvent lorsque rien n’est à perdre que les exploits les plus fous se produisent…