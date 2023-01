Piéton fauché près de Lyon : circulation SNCF perturbée ce lundi matin en région

Mise à jour ce lundi à 8h :

Selon la SNCF Auvergne-Rhône-Alpes, "la circulation reprend entre Saint-Fons et Feyzin, mais le trafic des TER reste perturbé, et des retards seront toujours à compter entre Saint-Etienne et Lyon, ainsi que Vienne et Lyon. Des retards sont également à signaler entre Lyon et Bourgoin".

Article initial :

Selon la compagnie ferroviaire, une personne a été heurtée par un train vers 6h entre Saint-Fons et Feyzin. On ne connait pas encore l’état de l’individu, les sapeurs-pompiers seraient en tout cas mobilisés.

Conséquence, la circulation est actuellement interrompue entre Lyon et Vienne, mais aussi entre la capitale des Gaules et Saint-Etienne. Aucun horaire de retour à la normale n’a encore été annoncé par la SNCF.



