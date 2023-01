ASVEL – Fenerbahce : gagner comme mot d’ordre pour l’ASVEL

Après un début d’année 2023 très compliqué (5 défaites en 5 matchs toutes compétitions confondues), les hommes de TJ Parker ont réussi à reprendre du poil de la bête et se sont imposés contre Milan à l’extérieur en Europe et à Paris dimanche dernier en Betclic Elite.

Et en recevant le Fener, ils comptent bien enchaîner sur une troisième victoire consécutive. Mais cela ne sera pas facile. Les Turcs sont 1er dans leur championnat domestique et 3e en Euroligue. Une équipe "armée pour le Final Four" selon le coach de l’ASVEL TJ Parker. Les Villeurbannais auront donc fort à faire ce jeudi.

« Il faut que l’on gagne ! » lâche Youssoupha Fall devant les journalistes, à la veille de @LDLCASVEL - Fenerbahce en Euroligue. Les joueurs de TJ Parker affronteront @ASMonaco_Basket ce dimanche en Betclic Elite. Grosse semaine en perspective pour l’ASVEL. #Euroligue #ASVEL pic.twitter.com/FUTEuCKdOM — Lyon Mag (@lyonmag) January 25, 2023

En Euroligue, le bilan du club rhodanien est plus que mitigé. Avec 7 victoires et 13 défaites, ils se classent 15ème sur 18. Alors qu’ils avaient perdu le match aller, les Villeurbannais auront à cœur de prendre leur revanche et de gagner.

L'entraîneur villeurbannais TJ Parker l’assure : "nous allons faire avec les armes que l’on a".