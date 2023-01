LOU – Clermont : les Lyonnais dominent le match et l'emportent (34-14)

Les gros placages s’enchaînent durant le début de la partie, il y a de l’engagement de la part des deux équipes.

Après une belle séquence, les Clermontois obtiennent une pénalité, qu’ils ne transforment pas (10’). Mais trois minutes plus tard, l’ASM en obtient une nouvelle tout proche des poteaux et l'inscrit (0-3).

Premiers moments de domination du LOU, et ça paie ! Léo Berdeu ramène les deux équipes à égalité (3-3, 18’).

Enfin ! Malgré quelques minutes où le jeu était très fermé, le LOU marque le 1er essai du match. C’est Sébastien Taofifenua qui aplatit, tandis que Berdeu transforme (10-3, 30’). Mais ce n’est que quelques instants plus tard que l’ASM inscrit une pénalité après une mésentente entre deux Lyonnais à la retombé d’une chandelle (10-6, 33’).

Belle fin de première mi-temps des Rouge et Noir. Le deuxième essai est inscrit après une belle séquence lyonnaise qui a fait souffrir la défense clermontoise aussi bien à gauche qu’à droite. Berdeu transforme et les hommes de Xavier Garbajosa rentrent au vestiaire en menant de douze points (17-6, 40’).

Une seconde mi-temps également dominée par le LOU

Cinq minutes après le retour des vestiaires, Luc Plisson marque une pénalité, son équipe revient à 8 points (17-9, 45’).

Le LOU reprend de l’avance grâce à une pénalité de Berdeu (20-9, 53’).

Et voilà que Clermont manque deux pénalités coup sur coup. Le score n’évolue donc pas. De son côté, peu de temps après, le LOU marque un troisième essai grâce à Patrick Sobela, que Léo Berdeu transforme (27-9, 64'). Mais l'ASM ne se laisse pas faire et inscrit un essai, non-transformé (27-14, 67').

Les dernières minutes de la rencontre sont disputées, mais le LOU inscrit un dernier essai pour le plaisir du public Lyonnais (34-14, 79').

Coup de sifflet final de l'arbitre, fin du match et le LOU s'impose 34-14 face à Clermont et repart avec la victoire et le bonus offensif.

"On s'est mis en mode warrior"

"Le sentiment qui prédomine, c'est le travail bien fait et la cerise sur le gâteau, c'est le bonus offensif" lâche Didier Bès, membre du staff de Xavier Garbajosa.

"Cette victoire est le fruit du travail de l'ensemble de l'équipe" ajoute le joueur du LOU Joshua Tuisova.

Patrick Sobela, lui, estime que c'est une "belle victoire, Clermont a toujours été une équipe très difficile à jouer". "On s'est mis en mode warrior" explique le 3ème ligne lyonnais.