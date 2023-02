LOU-Racing 92 : Lyon poursuit sa série de victoires (45-11)

Le match avait pourtant mal débuté puisque c’est le Racing qui a ouvert le score avec une pénalité à la 6e minute (0-3). A la merci de leur adversaire du jour, les Lyonnais subissent une deuxième pénalité à la 13e minute (0-6).

Si pendant un quart d’heure, les Rouge et Noir n’ont pas eu la moindre occasion, Léo Berdeu réussit à son tour une pénalité à la 19e minute (3-6). Il faudra attendre la 23e minute pour que le LOU recolle au score grâce à une pénalité réussie (6-6). Toujours grâce à une pénalité, les Lyonnais parviennent enfin à passer devant à la 29e minute (9-6).

Premier essai transformé du match signé Toby Arnold à la 34e minute pour le LOU Rugby (16-6). Sur un nuage, les hommes de Xavier Garbajosa enfoncent un peu plus le clou avant la mi-temps, à la 37e minute, grâce à une percée de Josua Tuisova dans la défense parisienne qui élimine trois joueurs et marque un essai transformé (23-6).

Une mi-temps dominée par le LOU

Le retour des vestiaires s’avère en faveur du Racing 92 qui marque rapidement un essai à la 41e minute (23-11). Mais cela ne suffira pas pour remotiver les troupes adverses puisque Davit Niniashvili marque à son tour un essai transformé à la 43e minute (30-11). Quelques minutes plus tard, Léo Berdeu réussit une pénalité à la 46e minute (33-11).

Nouvel essai lyonnais à la 61e minute de Dylan Cretin (38-11). Alors que les Ciel et Blanc sont en grande souffrance en fin de match, Davit Niniashvili réalise l’action du match en récupérant la balle puis en la poussant du pied jusqu’à la plaquer et marquer un essai transformé (45-11).

Les Lyonnais terminent le match en décrochant également le bonus offensif puisque le LOU a marqué cinq essais au cours du match. Les Rouge et Noir confortent ainsi leur troisième place au classement grâce à cette cinquième victoire consécutive.

"On a globalement maîtrisé notre sujet"

Une victoire bonifiée qui permet aussi aux joueurs d'être plus en confiance. Killian Geraci compare ce match à celui de la semaine dernière : "Face à Montpellier, on était déçu de ne pas avoir pris les cinq points. Ce soir, on a globalement maîtrisé notre sujet." De retour de blessure, le lyonnais ne pouvait pas rêver d'une meilleure rentrée : "C'est un plaisir d'entrer dans une équipe avec une bonne dynamique qui gagne."

Du côté de Dylan Cretin, la joie est également présente : "C'est une belle soirée, on ne va pas cacher notre plaisir. Je suis très fier du groupe, notamment en défense." Malgré la victoire, le match n'est pas encore parfait : "On fait des entames pas mauvaises mais avec des imprécisions."

L'entraîneur Xavier Gabrajosa confirme ces propos : "On n'est pas rentré dans ce match comme on aurait souhaité. On subit deux pénalités dès le début, ce n'étaient pas les vingt premières minutes les meilleures." Même s'il juge "positif" de ne pas concéder de point aujourd'hui, il veut rester pragmatique : "Rien n'est joué. On est à quatre points de la sixième place. Jusqu'à la dernière journée, il ne faudra pas oublier de points en route."

Prochain déplacement du LOU samedi prochain à Castres pour aller chercher une 6e victoire consécutive.

A.C.