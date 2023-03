Lyon : la rencontre entre Grégory Doucet et le Grand Orient de France qui surprend

Le maire de Lyon allait se rendre à Paris pour participer à la matinale de RMC le lendemain matin. Il était encore loin de se douter des débordements à venir dans la soirée et notamment l’incendie criminel de poubelles dans l’entrée de la mairie du 4e arrondissement.

Mais avant cela, il a reçu Georges Sérignac, Grand Maître du Grand Orient de France à l’Hôtel de Ville.

Un invité représentant la franc-maçonnerie qui n’aurait choqué personne il y a quelques années en arrière quand Gérard Collomb était maire et que ça allait plus vite de citer ses adjoints non initiés que ceux qui étaient régulièrement aperçus dans les loges.

La République sait ce qu’elle doit au Grand Orient de France. Et je mesure combien l'histoire de #Lyon est liée à cet héritage.



Ces valeurs républicaines nous rassemblent et doivent toujours être farouchement défendues. pic.twitter.com/bVdKE98zfg — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) March 17, 2023

Mais voir Grégory Doucet partager un moment avec le franc-maçon le plus important de France au sein-même de la mairie centrale, ça a surpris, voire choqué dans les rangs des écologistes.

Car s’ils partagent un goût très prononcé pour la laïcité républicaine, les Verts lyonnais et les franc-maçons ne sont pas du même monde. Difficile de savoir si certains membres de l’entourage de l’édile sont initiés, car aucun élu de la nouvelle majorité ne s’affiche publiquement désormais.

Mais alors pourquoi cet échange ? C’est notamment parce que le Grand Orient de France fête ses 250 ans que Grégory Doucet a souhaité aborder plusieurs thèmes avec Georges Sérignac.

La laïcité évidemment. A Tribune de Lyon, le maire EELV a ainsi fait l’éloge de la franc-maçonnerie à ce propos : "Parce que je suis un élu de la République, et que le Grand Orient est à l’avant-garde de la défense des valeurs de la République, ça nous fait forcément un point commun. Sans être un spécialiste, je sais en partie ce qu’on doit à la franc-maçonnerie sur la construction des idées républicaines".

Et de citer ensuite sa décision de participer au Voeu des Echevins sans toutefois rentrer dans la basilique de Fourvière pour le rituel religieux auquel participait pourtant Gérard Collomb, franc-mac’ convaincu.

Grégory Doucet ne s’arrêtait pas en si bon chemin : "Pas besoin d’être franc-maçon pour s’intéresser aux valeurs républicaines, et c’est heureux. C’est bien la preuve que tout cet héritage de la franc-maçonnerie s’est disséminé. Moi aussi, au travers de lectures, d’échanges avec des individus dont je ne sais pas forcément s’ils sont franc-maçons ou non, j’ai découvert quelques figures d’inspiration qui se trouvent être des franc-maçons".

Grégory Doucet, libre mais inspiré par des franc-maçons. Et si c'était la lyonnitude qui rentrait ?