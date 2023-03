ASVEL : retrouver de la confiance contre Belgrade

C’est une surprise pour personne, l’ASVEL ne verra pas les phases finales d’Euroligue. Néanmoins, les joueurs de TJ Parker se doivent de retrouver de la confiance avant le retour de la Betclic Elite ce dimanche contre Roanne.

Pour cela, il faudra battre des Serbes encore prétendants à une qualification pour les phases finales, qui restent sur deux victoires contre Vitoria Gasteiz et Valence, en Euroligue. Ce vendredi soir, à l’Astroballe, Belgrade viendra pour l’emporter et les Villeurbannais devront répondre à l’âpre duel qui les attend.

Lanterne rouge de cette édition européenne, l’ASVEL doit se servir de ces trois dernières journées pour bien négocier les dernières rencontres. En Elite, Villeurbanne vient de se faire retirer deux victoires par la LNB et aura à cœur de gagner ses deux prochaines rencontres, les 2 et 4 avril, contre Roanne et Le Mans.

Coup d’envoi d’ASVEL-Belgrade, vendredi soir, à 21h, à l’Astroballe.