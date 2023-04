Challenge Cup : face à Toulon, le LOU veut raviver les bons souvenirs

Cela passera par une victoire au Stade Mayol ce samedi à 13h30 contre Toulon en quart de finale de la Challenge Cup. Une belle affiche, remake de la finale de l'an dernier, remportée par les Lyonnais : "On joue pour une demie et une potentielle finale. Les joueurs qui étaient là l'an dernier se remémorent des souvenirs. On sent qu'on peut revivre ça, qu'on s'en rapproche. J'ai senti que le groupe était impliqué à l'entrainement, encore plus que la semaine dernière", a confié Julien Puricelli, l'entraineur de la touche du LOU, en conférence de presse d'avant-match.

Un état d'esprit partagé par Killian Géraci : "C'est un quart de finale ! On va jouer pour gagner. On a très envie de recréer quelque chose sur cette compétition. La remporter l'an dernier, ça avait apporté beaucoup de choses au club. On arrive avec des ambitions".

Mais les Rouge et Noir devront sortir le grand jeu, face à leur bête noire cette saison. "Il y aura trois clés pour gagner ce match : la conquête, la défense et le réalisme, pour avoir de meilleures stats que lors de notre dernière défaite face à eux en Top 14", analyse Julien Puricelli.

"On s'attend à un match rude avec beaucoup d'intensité. Ils auront une équipe compétitive et joueront à domicile… Les rencontres entre Lyon et Toulon ont une saveur particulière depuis quelques années", reconnait de son côté Geraci.

Surtout, les cartes sont redistribuées pour ce quart de finale. La semaine à l'entrainement a été bonne, la victoire à Paris a fait du bien au moral malgré les blessures de Davit Niniashvili et de Josua Tuisova qui seront forfaits samedi.

Les Lyonnais devront également faire sans leur entraineur Xavier Garbajosa, qui a été suspendu une semaine par la commission de discipline pour son comportement justement lors du dernier choc entre Lyonnais et Toulonnais, le 25 mars dernier.

Privés de coachs, mais surmotivés, les joueurs du LOU comptent bien faire preuve de caractère pour aller défendre leur trophée sur la rade.