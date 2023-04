ASVEL : les deux équipes en finale de Coupe de France ce samedi

Les équipes féminine et masculine de l’ASVEL disputent ensemble leur finale respective de Coupe de France ce samedi à Paris Bercy. Les filles joueront contre le Basket Landes (14h15). Les garçons affronteront Monaco (16h45). "C’est une belle expérience de partager cette finale", dit Alexia Chartereau, capitaine de l’équipe féminine.

Cette journée pourrait bien être historique si les deux équipes gagnent. L’ASVEL avait déjà réalisé ce doublé en championnat en 2019. Les deux équipes espèrent réaliser le même exploit de finir toutes les deux premières d'une même compétition.

"C’est super pour le club, cela montre qu’il performe et que le projet de l’ASVEL grandit", se réjouit Charles Kahudi, capitaine de l’équipe masculine. "Cela est possible grâce au projet de Tony Parker en tant que président du club", explique David Gautier, coach de l’équipe féminine.

Lorsqu’il est arrivé à la présidence en 2014, TP aurait choisi de valoriser les femmes, notamment dans la politique budgétaire du club. "Les choix de l’ASVEL paient aujourd’hui. Ce serait bien que cela provoque certaines remises en question auprès d‘autres clubs français", dit David Gautier.

Les deux équipes sont sur plusieurs fronts, mais restent focus sur samedi. Les coéquipières de Marine Johannès viennent de gagner l’Eurocoupe, mais la célébration de leur victoire a dû être écourtée. "On a gagné la semaine dernière. On a rapidement fêté cela pour se reconcentrer sur samedi". Les hommes ont quant à eux vécu une déception face à leur classement en Europa League. "On s’est vite remobilisés", explique TJ Parker, coach. "Cette semaine était importante. On a beaucoup travaillé pour comprendre nos quatre défaites contre Monaco cette saison et changer la donne samedi".

Les deux équipes sont surmotivées pour réaliser ce doublé. La solidarité semble au rendez-vous. "Si on gagne ensemble, on compte bien se réunir pour fêter cela", plaisante David Gautier.

M.P.