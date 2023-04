Finales de Coupe de France : l’ASVEL rentre doublement bredouille

Mais le club de Tony Parker voit ses deux sections masculine et féminine rentrer bredouilles de l’Accor Arena de Paris-Bercy.

L’ASVEL (H) s’est inclinée en finale de Coupe de France face à Monaco (90-70) et l’ASVEL féminin a fait de même face à Basket Landes (64-71).

Les hommes de TJ Parker n'ont pas existé dans cette rencontre. Face à eux, leur ancien coéquipier Elie Okobo a été impitoyable (20 points et le titre de MVP). "J'espère qu'on va apprendre de ce match. Ils ont été très adroits et au lieu de rester concentrés sur ce que l'on avait à faire, on les a laissés imposer leur rythme", analysait Nando de Colo après la défaite contre les Monégasques qui décrochaient leur première Coupe de France.

Pour les coéquipières de Marine Johannès, leur finale fut plus serrée durant l'après-midi. Il n'y avait que quatre points d'écart avec Basket Landes à une minute de la fin. Mais un panier de Regan Magarity a scellé le sort de la rencontre, offrant la 2e Coupe de France d'affilée à Mont-de-Marsan.

❌ Déception pour nos Lionnes qui s’inclinent face à @BasketLandes en finale de Coupe de France. Merci aux supporters présents ! 🙏#ASVElles #CDFBasket pic.twitter.com/Pq24U6p49b — LDLC ASVEL Féminin (@ASVEL_Feminin) April 22, 2023