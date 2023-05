Sylvain Grataloup (UNPI) : "Répartir autrement la taxe foncière à Lyon"

L'Union des propriétaires immobiliers attaque la hausse de la taxe foncière lyonnaise devant la justice administrative.

Pour son président local, "la Ville de Lyon n'a pas fait le nécessaire pour informer correctement les conseillers municipaux sur les enjeux" avant le vote réalisé pour faire face à l'inflation.

Sylvain Grataloup aimerait "répartir autrement la taxe foncière". Il trouve injuste "qu'un locataire bénéficie des équipements collectifs mais n'a rien à payer".

"58% des Français sont propriétaires, on loge des millions de Français. On a un rôle social à jour. Mais il ne peut être accompli correctement que dès l'instant où on ne décourage pas le propriétaire par une fiscalité galopante", poursuit-il.

"Le propriétaire n'est pas un privilégié", conclut-il. Une pétition en ligne a été mise en place.

00:00 Attaque de la hausse de la taxe foncière

02:50 Taxes et frais supplémentaires

04:55 Impact de la hausse de la taxe foncière