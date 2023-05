Rhône : Pierre Oliver nouveau secrétaire départemental des LR

Ce mardi le président du parti, Éric Ciotti, et le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, ont désigné le remplaçant de Bernard Perrut, ex-député de la 9e circonscription du Rhône et conseiller spécial du président de la Région qui occupait jusque-là le poste de secrétaire départemental.

L’objectif pour le maire du 2e arrondissement de Lyon sera de préparer les élections européennes l'an prochain ainsi que les municipales en 2026 et la présidentielle l’année suivante.

Proche d’Alexandre Vincendet, président de la Fédération du Rhône du parti LR, Pierre Oliver sera chargé de l’animation de la Fédération.

Le nouveau secrétaire départemental du Rhône grimpe ainsi les échelons au sein du parti puisque ce dimanche, il a également été appelé pour intégrer le cabinet fantôme des Républicains en charge de la Ville au sein de la cellule "Territoires, ruralité et énergies". Ce cabinet a pour but de critiquer et de surveiller les actions des ministères du gouvernement. Au sein de ce cabinet, les 33 membres classés en cinq cellules thématiques se sont justement réunis ce mardi pour la première fois.