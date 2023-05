Lyon : une carte de citoyenneté pour favoriser l’inclusion des migrants

Ce jeudi après-midi, à la bibliothèque Lacassagne du 3e arrondissement, la Ville de Lyon a déployé son plan d’action hospitalité. Voté le 9 mars dernier, il comprend une cinquantaine d’initiatives et s’étend jusqu’en 2026. Celui-ci prévoit la mise en place de moyens structurels, administratifs, sanitaires et culturels visant à faciliter l’accueil et l’intégration des migrants à Lyon.

Une carte de citoyenneté, accessible à toute personne peu importe sa situation, a prévu d’être lancée d’ici 2024. Néanmoins celle-ci ne serait que symbolique du fait qu’elle n’a absolument aucune valeur légale. Elle aurait donc pour fonction de créer un moyen physique d’inclusion.

Même sans les leviers nécessaires, la Ville de Lyon souhaite amplifier son engagement dans l’accès au logement, au droit, à la santé, à l’insertion et à la vie citoyenne. Cela se traduit par la restitution de bâtiments municipaux, l’accompagnement et la traduction des dossiers administratifs, des épiceries solidaires, des laveries, l’apprentissage du français, des initiatives sportives et culturelles…

Tout cela à l’initiative de la ville et des associations. Dont ERIS, qui organise des rencontres interculturelles dénommées "Café FLE" (français langues étrangères) dans cette même bibliothèque Lacassagne.

Le plan prévoit également une biennale de l’hospitalité en novembre prochain pour promouvoir ces associations d’accueil, mais aussi l’établissement d’une maison de l’hospitalité. Celle-ci prévoit d’accueillir des ateliers culturels et des cours de français pour les migrants. Elle devrait voir le jour en 2024 selon la Ville de Lyon, mais aucun lieu n’a été communiqué.

Si les moyens concrets déployés sont encore assez flous, Sylvie Tomic exprimait ce jeudi la volonté de placer "l’hospitalité comme politique à part entière." L’adjointe au maire déléguée à l’accueil, à l’hospitalité et au tourisme rappelait que la ville allait "au-delà de ce qu’on est censé faire" en matière de logement.

L’occasion de rappeler que la municipalité de Lyon a accueilli 200 migrants entre ses murs, en un an. Mais l’absence de tout aval de la préfecture du Rhône et le manque de cadre légal du plan pourraient remettre en cause son efficacité.

Les yeux bandés, la Ville de Lyon entend mener sa propre politique migratoire, avec inclusion sans distinction comme formule.

T.J.