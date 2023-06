Les clubs sportifs devront se former à la lutte contre les violences sexistes pour toucher des subventions de la mairie de Lyon

Dans une interview accordée à l'Equipe, Grégory Doucet annonce que l'an prochain, le déblocage d'aides de la mairie sera conditionné à une formation des dirigeants et des salariés de la structure à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Pour le maire écologiste, "on part de zéro. A part La Duchère et l'OL, très peu d'associations ont mené des actions".

Les différents clubs de l'agglomération ne seront pas mis devant le fait accompli, la Ville est prête à les accueillir, notamment via l'association Colosse aux pieds d'argile qui sensibilise également aux risques liés au bizutage et au harcèlement.

"Si le mouvement devient massif, il aura un effet très concret sur le fonctionnement de l'ensemble des clubs. En tant que maire, je suis d'abord en première ligne auprès du sport amateur. (...) On a besooin d'un engagement massif dans ce domaine, car c'est un fléau qui vient directement impacter des individus et qui vient en contradiction avec les valeurs du sport qui doit rester une source d'épanouissement et d'émancipation", poursuit Grégory Doucet.

Et ce prérequis pourrait bien toucher d'autres secteurs que le sport à l'avenir. A nos confrères qui évoquaient le monde de la culture, l'édile EELV a rappelé que la police municipale lyonnaise avait déjà été formée. Et que oui, "on pourrait tout à fait envisager d'aller sur d'autres secteurs".

Les subventions d'une collectivité ne sont pas un dû : au moins un point sur lequel Grégory Doucet s'accorde avec Laurent Wauquiez...