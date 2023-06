Violences urbaines après la mort de Nahel : Bruno Bernard appelle "au calme et à la retenue" dans la Métropole de Lyon

Jeudi matin, Grégory Doucet condamnait les violences urbaines survenues dans la nuit après la mort de Nahel à Nanterre, mais appelait à "comprendre et entendre ce que la colère signifie".

Dans l'après-midi, la réaction de Bruno Bernard emploie un ton essentiellement axé sur la condamnation de ces actes.

Le président de la Métropole estime que "la mort dramatique dans des conditions sur lesquelles la justice devra se prononcer d’un jeune homme de 17 ans est un drame suffisamment révoltant pour qu’on n’ajoute pas de la violence à la violence".

"J’appelle chacune et chacun des habitants de la Métropole à faire preuve de maîtrise et à ne pas s’attaquer aux bâtiments publics et privés, pas plus qu’aux personnes. J’en appelle au sens de la responsabilité de chacun, au calme et à la retenue", précisait l'élu écologiste dans un communiqué.

La Métropole de Lyon a recensé "de très nombreux feux de poubelles sur la voie publique, quelques véhicules incendiés et des tags anti-police ainsi que quelques affrontements avec les forces de l’ordre, à Vaulx-en-Velin en particulier. L’entrée de la médiathèque y a été bombardée de projectiles divers sans que les manifestants ne forcent l’entrée. Un immeuble de Villeurbanne a été incendié suite à un tir de mortier et 35 personnes ont dû être relogés en urgence". Sans oublier la tentative d'incendie de la mairie de Décines et la fermeture de la Maison de la Métropole Latarjet dans le 8e arrondissement après des dégradations.

Un premier bilan, avant celui de la nuit de jeudi à vendredi ?