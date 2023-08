Vicat devient partenaire majeur du LOU Rugby et s’affichera sur le maillot du club

Dans un communiqué, le LOU Rugby explique que le groupe cimentier français Vicat est désormais un partenaire majeur. Le contrat signé le 19 août entre les deux parties, en marge du match entre Lyon et Toulon, court jusqu’en 2026.

La marque Vicat va ainsi être apposée au dos du maillot des joueurs lyonnais. Des "prestations d’hospitalités au Matmut Stadium de Gerland, de visibilité et d’actions de communication dédiées" sont aussi prévues, assure le club de rugby du LOU.

"La collaboration entre Vicat et le LOU Rugby remonte à plusieurs années, autour notamment de la construction des Jardins du LOU et de l’actuelle rénovation de la piscine de Gerland", ajoute enfin le LOU Rugby pour qui Vicat partage des "valeurs communes comme le respect, l’esprit d’équipe, l’humilité et le dépassement de soi".