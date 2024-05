Loris Dumas : "Le populisme s'épuise, on peut lutter"

Etudiant à Lyon, Loris Dumas est 42e sur la liste de Marie Toussaint pour les élections européennes. Le colistier écologiste reconnaît que les sondages ne sont pas bons : "On est un peu malmenés. Mais si on regarde les sondages de 2019, on oscillait entre 5,5% et 9,5%. Et on a fait 13,5%. (...) J'ai bon espoir que l'on arrive à se maintenir, à faire un bon score car on a un électorat assez fidèle".

Loris Dumas espère arriver à "challenger la Macronie, c'est l'objectif des forces de gauche" car selon lui, "Raphaël Glucksmann appartient au groupe qui ne veut pas changer l'Europe".

Avec le RN largement en tête, l'étudiant ne veut pas baisser les bras : "On a trois ans pour faire reculer l'extrême-droite. Ce n'est pas perdu. En Autriche, on a fait reculer l'extrême-droite et il y a un gouvernement écolo. Le populisme s'épuise, on peut lutter".

Cela passera selon lui par une drague de l'électorat qui vote massivement pour Jordan Bardella : "Les jeunes ne se mobilisent pas si on ne parle pas d'eux. Ma présence, c'est faire un signe à cette jeunesse peut-être résignée".

00:00 Implantation

00:43 Union de la gauche

01:58 Raphaël Glucksmann

03:22 RN

04:47 Jeunesse

06:02 Canicule