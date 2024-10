Intempéries au sud de Lyon : l’A47 fermée, la circulation des TER interrompue

Les nombreuses vidéos publiées sur les réseaux sociaux ne manquent pas de montrer l’intensité de cet épisode pluvieux et l’inondation de certaines routes.

⛈️ Le sud du Rhône est copieusement arrosé depuis cette nuit. Des inondations touchent le secteur de Givors aux abords de l'A47. (© Ouis Lamine) pic.twitter.com/LeYemMUXC7 — Météo Express (@MeteoExpress) October 17, 2024

Sur les rails, la circulation est également impactée par les fortes pluies. Les TER entre Lyon et Saint-Etienne sont à l’arrêt pour toute la journée "à cause des conditions météorologiques qui ont provoqué d’importantes inondations sur la ligne". Les pendulaires sont invités à anticiper leur retour, voire à y renoncer et rester sur place pour la nuit.

Une centaine d'interventions des pompiers ont été recensées à la mi-journée dans le Rhône, principalement pour des inondations de locaux et de terrains.

A Grigny où les inondations sont également nombreuses, deux centres ont été ouverts pour accueillir les habitants sous les eaux. La Cité SNCF a notamment été évacuée.

Au sud de Lyon, dans la zone de Chaponost, Brignais et Oullins, de nombreuses routes sont coupées à la circulation.