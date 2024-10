TCL : une hausse des tarifs en 2025 pour financer les nouvelles lignes

S'il a renoncé de manière très transparente au métro, il ambitionne de lancer en moins de 10 ans quatre nouvelles lignes de tramway. Et selon l'écologiste, une hausse de l'offre de transports justifie celle des tarifs TCL.

Que vous comptiez ou non emprunter les futures T8 (Vaulx/Vénissieux), T9 (Villeurbanne/Vaulx), T10 (Lyon/Vénissieux) ou Teol (Lyon/Tassin), il vous sera demandé de participer à l'effort collectif. Et ce dès janvier 2025 comme l'a concédé l'écologiste lors d'un point presse pour présenter le projet de T8 et d'extension du BHNS entre Part-Dieu et Les Sept Chemins.

Les hausses et les produits concernés seront connus lors du prochain conseil d'administration le 21 novembre.

Pour rappel en 2024, le ticket TCL 2h tout comme le ticket Soirée était passé de 3,50 à 3,60 euros, les tickets 24h et Famille ont augmenté de 20 centimes (6,70 euros), le ticket 48h a pris 40 centimes et atteint 12,90 euros.

Du côté des abonnements, le mensuel pour les 26-64 ans passait de 69,40 à 72,60 euros tandis que celui des plus de 65 ans augmentait de 1,60 euro.