Près de Lyon : un car termine dans un fossé, la circulation bloquée

Un car transportant six passagers et son conducteur a fini sa course dans un fossé, ce lundi 3 février vers 16h30, sur la départementale du Verdy, à hauteur de Pollionnay. Selon nos informations, quatre mineurs et deux personnes majeures se trouvaient à bord.

D’après les pompiers, l’accident n’a fait aucun blessé. Toutefois, la circulation est totalement coupée dans les deux sens sur cet axe, le temps de l’intervention des secours. Une dépanneuse a été sollicitée pour dégager le véhicule.

Cet incident survient quelques jours après un accident plus grave à Saint-Martin-en-Haut, où un car avait terminé sur le toit après une sortie de route, le 29 janvier dernier.