"Une nuit en France" : "Nous racontons ce que dit la justice sur le drame de Crepol"

De passage à Lyon, et après avoir mis en pause la promotion de leur livre-enquête après une vague de cyberharcèlement, Pauline Guéna et Jean-Michel Décugis ont accepté d'évoquer pour LyonMag leur travail sur le drame de Crépol, durant lequel le jeune Thomas avait été tué l'an dernier. "Un drame qui a marqué la France, qui l'a divisée", reconnaissent les journalistes qui fustigent son "instrumentalisation par l'extrême-droite et les médias d'extrême-droite pour en faire le premier francocide".

"Cette vérité assénée par l'extrême-droite, ils veulent absolument que ce soit la vérité judiciaire. Or, ce n'est pas le cas", constatent-ils.

"Nous racontons ce que dit la justice", préviennent Pauline Guéna et Jean-Michel Décugis, qui disent avoir "un grand respect et une grande compassion pour les parents de Thomas. On a tous des enfants. Mais on n'a fait que notre travail de journalistes".

