La France insoumise en mode combat

Une rente électorale, un réseau d’intérêts, un système d’alliances où l’idéologie a disparu sous les strates d’arrangements. Et si le communisme y survit, c’est sous forme de clientélisme local, pas de conscience de classe.

Michèle Picard n’est pas une maire : c’est une cheffe d’orchestre d’une coalition silencieuse, invisible, mais redoutablement efficace. Associations triées sur le volet, subventions orientées, deals communautaires, un électorat comorien captif, tenu par des promesses, des aides, des médiations.

Ce n’est plus de la politique, c’est de la gestion de flux électoraux.

Mais la ligne rouge a été franchie il y a longtemps. Le summum ? L’intégration au conseil municipal d’un ancien cadre de Milli Görüs, Murat Yazar, par la grâce de Picard elle-même.

Milli Görüs, pourtant dénoncé ailleurs à gauche pour ses positions rétrogrades, ici devient un "partenaire de terrain". Une main tendue, électoralement utile. Tant pis pour la laïcité. Tant pis pour les principes. On achète la paix sociale, et on monnaye l’islamisme discret contre de la stabilité municipale.

Pendant ce temps, les élus communistes vieillissent, mais ne lâchent rien. Ils s’accrochent à leur poste, à leurs indemnités comme à une rente de situation. Des figures qui parlent encore du peuple mais ne le fréquentent plus, vivant loin de la ville, qui parlent d’émancipation tout en cultivant la dépendance. À force de mandats, ils ne sont plus que des ombres d’eux-mêmes : des gestionnaires fatigués, recroquevillés sur un système devenu indéfendable.

Et Idir Boumertit dans tout ça ? Il est sommé de renverser la table. À Paris, la FI n’a plus de patience : Vénissieux est stratégique, il faut l’arracher. Mais pour cela, Boumertit devra rompre définitivement avec ses anciens alliés, dénoncer les compromissions, et affronter une armée de notables qui se battent non pour un projet, mais pour leur survie.

La rupture est vitale. Pour la gauche, pour Vénissieux, pour que la politique cesse d’être un marché aux voix et redevienne un projet collectif. Sinon, les quartiers continueront de voter par réflexe, ou de ne plus voter du tout.

Et pendant ce temps, l’extrême droite n’a plus qu’à cueillir les fruits du désenchantement.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux