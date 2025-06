Basketball : l’ASVEL reçoit Monaco ce mardi pour les demi-finales de Betclic Elite !

Vainqueur de Chalon-sur-Saône en quart de finale, l’ASVEL attendait impatiemment de connaitre son adversaire pour les demi-finales des playoffs de Betclic Elite, dimanche soir.

Monaco ou Le Mans, telles étaient les possibilités. Et comme pour la confrontation entre l’ASVEL et l’Elan Chalon, les deux adversaires ont dû aller jusqu’au match 3 pour se départager. Ce sont finalement les joueurs de la Rocca Team qui se sont imposés, 85 à 76.

De ce fait, les Villeurbannais accueillent les deux premières rencontres à la LDLC Arena. Elles auront lieu mardi et jeudi. Demi-finale oblige, la qualification ne se joue plus en deux matchs gagnants, mais en trois. Le match 4 se déroulerait donc en Principauté, et l’ultime rencontre, à la LDLC Arena.

Les hommes de Pierric Poupet tenteront donc de faire mieux que l’an passé, où ils avaient échoué à ce stade de la compétition face au Paris Basket.

Le coup d’envoi de ce premier acte est prévu à 21h ce mardi à Décines.

Découvrez le programme complet de la confrontation :

-Match 1 : ASVEL – Monaco mardi 3 juin (21h)

-Match 2 : ASVEL – Monaco jeudi 5 juin (21h)

-Match 3 : Monaco – ASVEL dimanche 8 juin (16h30)

-Match 4 (potentiel) : Monaco – ASVEL mardi 10 juin (21h)

-Match 5 (potentiel) : ASVEL – Monaco jeudi 12 juin (21h)