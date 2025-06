Play-offs : l'ASVEL cartonne Monaco, la demi-finale se poursuit (94-74)

Et au final, c'est l'ASVEL qui l'emporte largement. Ce mardi soir, les basketteurs villeurbannais ont remporté le match 1 de la demi-finale des play-offs en battant Monaco (94-74).

La Rocca Team n'a jamais existé dans cette rencontre survoltée.

Les coéquipiers d'Andre Roberson (16 points) doivent surfer sur cette dynamique en réussissant le match 2 prévu ce jeudi soir, toujours à Décines-Charpieu.

"On a contrôlé le match. Il va falloir garder le même niveau de jeu. (...) Monaco sort du Final Four, d'une défaite compliquée en finale. Nous, ça nous porte parce qu'on n'a encore rien fait cette saison, et on a envie de faire quelque chose !", a réagi Joffrey Lauvergne au micro de DAZN à l'issue du match de mardi.