Une officialisation en approche ? Jean-Michel Aulas se dit "très probablement" candidat à la mairie de Lyon

Jean-Michel Aulas est tout proche d'officialiser le fait qu'il brigue la mairie de Lyon en 2026. Selon l'Equipe qui l'a rencontré, l'ancien président de l'OL "a confirmé, à sa manière, qu'il allait très probablement se lancer dans la course à la mairie de Lyon".

Jean-Michel Aulas a également indiqué avoir parlé de cette aventure en politique avec Noël Le Graët, ancien président de la FFF qui fut maire de Guingamp : "Il me connaît et donc, il sait qu'il y a plus de chances que j'y aille que de chances que je n'y aille pas".

JMA devrait se lancer avant les vacances d'été pour préparer un éventuel rassemblement dès septembre.

Viendra alors le temps des propositions, si possible adaptées au mandat de maire de Lyon et pas à celui de président de la Métropole ou du Sytral...

Ces derniers jours, sa proposition de rendre gratuits les TCL pour les Lyonnais gagnant moins de 2500 euros par mois a fait bondir les écologistes, tant sur la forme que sur le fond. Un premier fact checking qui montre que l'équipe qui entoure Jean-Michel Aulas a besoin de gagner en membres sérieux et appliqués.