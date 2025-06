Réforme du scrutin à Paris, Lyon et Marseille : la commission mixte paritaire a échoué

La commission mixte paritaire a échoué à s'accorder ce mardi, illustrant une fracture politique sur un texte pourtant censé rapprocher les électeurs de leurs maires.

La réunion n’a duré qu’une trentaine de minutes, sans même un vote sur le moindre article. Les parlementaires des deux chambres n’ont pas réussi à trouver un terrain d’entente sur la réforme de la loi PLM, qui régit depuis 1982 les élections municipales dans les trois plus grandes villes françaises.

En cause : un blocage total du Sénat, où la droite menée par Gérard Larcher (président) refuse une réforme qu’elle juge précipitée. Du côté de la mairie écologiste de Lyon, la réforme suscite également des inquiétudes.

Pourtant, l’objectif de cette réforme, soutenue François Bayrou, est clair : rendre le scrutin plus lisible, en séparant le vote pour les conseils d’arrondissement de celui pour le conseil municipal.

Et, enfin, faire en sorte que chaque voix compte autant, quel que soit l’arrondissement. Une mesure soutenue par l’Assemblée nationale, de Renaissance au Rassemblement national, en passant par La France insoumise.

Mais cette volonté de clarté démocratique ne fait pas l’unanimité. "Obstruction", dénonce un député face à un Sénat qualifié de rétif à toute évolution. Pour Gérard Larcher, cette réforme reste incomplète, mal préparée.

Le Premier ministre se retrouve désormais au pied du mur. Donner le dernier mot à l’Assemblée ? Cela risquerait de crisper ses alliés sénatoriaux LR à quelques mois des élections municipales.

Renoncer ? Ce serait enterrer une réforme soutenue par une majorité transpartisane de députés. "Je n’imagine pas qu’un texte puisse être adopté sans l’accord des deux chambres", affirmait pourtant le chef du gouvernement en février.

Rendre plus de pouvoir aux électeurs semble donc plus compliqué que prévu. Et les prochaines semaines diront si François Bayrou et le gouvernement sont prêts à affronter un Sénat vent debout pour aller au bout d’une réforme qui, selon ses défenseurs, veut juste remettre un peu de clarté dans le vote populaire.